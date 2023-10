Elron tunnistab: rattapileti eesmärk on see, et inimesed rattaga ei reisiks

Homsest ehk 1. novembrist kuni 31. märtsini saab riigiettevõtte Elroni reisirongides taas tasuta jalgrattad kaasa võtta, kuna hooaeg on läbi ja keegi seda teenust ei vaja. Ettevõte tunnistab, et pahameelelaine kaasa toonud rattapileti kehtestamine kahe aasta ees teenis eesmärki, et inimesed rattaga ei reisiks.