Astronoomid avastasid Uraanilt infrapuna-virmalised - need võivad aidata maavälise elu otsingutel

Teadlased märkasid Uraanil infrapunakiirgust, mis võib aidata leida maavälist elu, kirjutab independent.co.uk.

Uraanil on oma virmalised, kuigi need pole planeedi atmosfääri tõttu ühtemoodi nähtavad. Teadlased on Uraani ultraviolett-virmalistest teadnud alates 1986. aastast. Nüüd on aga teadlased kinnitanud, et kaugel planeedil on ka infrapuna virmalised.

„Teadlased loodavad, et saadud andmed aitavad selgitada teiste meie Päikesesüsteemi planeetide magnetvälju. See võib aidata välja selgitada, kas kaugetel planeetidel leidub elu. Kõigi gaasiliste hiiglaste, sealhulgas Uraani temperatuurid on sadu Kelvini/Celsiuse kraadi võrra kõrgemad, kui mudelid näitavad, kui neid soojendab ainult Päike, mis jätab meile suure küsimuse, miks need planeedid nii kuumad on. Üks teooria viitab sellele, et põhjuseks on tugevad virmalised poolustel, mis tekitab ja surub soojust magnetekvaatori poole,“ märgivad teadlased.

Enamik seni avastatud eksoplaneete kuulub Neptuuni alamkategooriasse ja on füüsilistelt omadustelt sarnased Neptuuni ja Uraaniga. See võib tähendada ka sarnaseid magnetilisi ja atmosfääriomadusi. Seega, analüüsides Uraani virmalisi, mis on otseselt seotud nii planeedi magnetvälja kui ka atmosfääriga, saab teha ennustusi nende maailmade atmosfääride ja magnetväljade ning seega ka nende elamiskõlblikkuse kohta.

See avastus võib aidata selgitada ka salapärast nähtust Maal, mida tuntakse geomagnetilise pöördumisena, kui põhja- ja lõunapoolus muutuvad.