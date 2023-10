Teadlased usuvad, et on lõplikult kindlaks teinud, mis tappis dinosaurused

Dinosaurused surid välja ahelreaktsiooni jada tõttu, mille põhjustas 66 miljonit aastat tagasi Maad tabanud asteroid. See tõi Maal kaasa karmi talve, mille tagajärjel hukkus umbes 75% kogu planeedi elust. Taimestik oli päikesevalguse näljas – see tähendab, et taimtoidulistele ega kiskjatele polnud enam toitu. Ajakirjas Nature Geoscience avaldatud uuringust selgus, et asteroidi kokkupõrke poolt purustatud kivimitest tekkinud peenel silikaattolmul võis nende kadumisel olla palju suurem roll.

„Chicxulubi (tänapäeva Mehhiko territooriumil asuv suur kraater- toim.) tabamuse tagajärjel tekkinud silikaattolm põhjustas tõenäoliselt viimase massilise väljasuremise, katkestades fotosünteesi maal ja ookeanis,“ sõnas Belgia Kuningliku Observatooriumi uuringu juhtivautor Cem Berk Senel Newsweekile.

Chicxulubi löögi tagajärjel paiskus välja tohutul hulgal prahti, kuid täpse mõju üle on teadlased juba pikka aega vaielnud. Varem arvasid teadlased, et globaalse talve peamisteks põhjusteks oli pärast asteroidi kokkupõrget eraldunud väävel, aga ka metsatulekahjude tagajärjel tekkinud tuhk ja tahm. Kuid nüüd tundub, et silikaattolm mängis ka suurt rolli.

Teadlased, kes hindasid Põhja-Dakota kivimitest leitud jälgi asteroidilöögist, leidsid, et see tekitas seni arvatust rohkem tolmu. Tolm võis püsida atmosfääris kuni 15 aastat, aidates temperatuure Maal jahutada 15 kraadi võrra.

Tolm, mille läbimõõt oli 0,8–8,0 mikromeetrit, võis mõjutada ka päikesekiirgust, mis omakorda peatas fotosünteesi peatanud kaheks aastaks pärast kokkupõrget.