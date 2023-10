Kaks fotot: Volkswageni esimene täiselektriline universaalauto ID.7 Tourer

Juba varasemalt esitletud ID.7 on üks aerodünaamilisemaid Volkswageni mudeleid õhutakistusteguriga 0.234. ID.7 Toureri puhul on see sarnane ehk 0.242 (ülivoolujoonelisel Ioniq 6-l näiteks 0,21 ning Tesla Model 3l samuti 0,23).