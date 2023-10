Pole pursanud juba 100 000 aastat: teadlased on mures Californias asuva supervulkaani pärast

California Tehnoloogiainstituudi (CIT) teadlased on uurimas Ida-Californias asuva Long Valley supervulkaani käitumist. Viimati purskas see umbes 100 000 aastat tagasi, paisates välja piisavalt tuhka, et matta enda alla kogu tänapäevane Los Angelese linn, kirjutab Science Alert. Töörühma järeldused põhinevad andmetel, mis on kogutud 100-kilomeetrise fiiberoptilise kaabli peale hajutatud akustilisi andureid kasutades. Tänapäeval on Long Valley vulkaan suhteliselt rahulik, kuid teadlased pole selles sugugi kindlad, sest alates 1970. aastate lõpust on nad registreerinud hulga vulkaanitipust lähtuvaid tõukeid.

CITi teadlased leidsid, et selle tegevuse supervulkaani sees põhjustab pigem jahtumine kui kuumenemine. Seal täheldatud keemine võib teadlaste sõnul põhjustada pinna deformatsiooni ja seismilisust. See on siiski vähem ohtlik kui vulkaanipurse, kui vulkaani sisemusest pärit magma tõuseb jõuliselt maakoore ülemistesse kihtidesse ja väljub vulkaanist.

Pooleteise aasta jooksul uurisid CITi teadlased spetsiaalse süsteemi abil piirkonnas enam kui 2000 seismilist sündmust, millest paljusid inimesed isegi ei tundnud. Seejärel ühendati need andmed masinõppe algoritmiga. Teadlased märgivad, et see on esimene kord, kui sügavalt hajutatud akustiliste andurite võrk on tuvastanud Maa sees aset leidva dünaamika. „Meie arvates ei peaks California piirkond valmistuma uueks supervulkaanipurskeks, kuid vulkaani jahtumisprotsessi käigus võib eralduda gaasi ja vedelikku, mis viib maavärinate ja väiksemate purseteni. Näiteks 1980. aasta mais toimus supervulkaani piirkonnas neli 6-magnituudiset maavärinat,“ märkis CITi geofüüsik Zhongwen Zhan.