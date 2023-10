Need, kes rongiga sõidavad, need teavad - Eesti rongijaamade praegused varikatused ei kaitse ootajaid tuule, vihma ega külma eest. Nüüd on riigiettevõte Eesti Raudtee asunud tekitama perroonidele kaitsvaid vaheseinu ning esimesena sai valmis riigi tõenäoliselt üks väiksema kasutatavusega rongijaamu – Nelijärve.