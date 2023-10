„Seda on Ukrainal raskem hoida kui Bahmutit.“ Ekspert selgitab, mis toimub Avdijivkas, mida venelased ümber piirata tahavad

Ida-Ukrainas on hetkel kõige „kuumem paik“ Donetski oblastis asuv Avdijivka linn. Peaaegu iga päev teatab Ukraina kindralstaap Vene armee katsetest linna ümber piirata ja vallutada. Linna elanikud ja seda kaitsevad sõjaväelased võrdlevad olukorda Avdijivkas Bahmutiga. Praeguseks on see Donetski eeslinn juba täielikult varemetes. Forte palus seal toimuvat kommenteerida Ukraina militaareksperdil Oleksandr Kovalenkol.

Kas 10. oktoobril alanud Venemaa pealetungi kohta võib öelda, et see on seni venelaste kõige suurim lüüasaamine ühes lahingus - rängem kui näiteks selle aasta alguse Vuhledari lahingus ja eelmise aasta Siverskõi Donetsi lahingus?