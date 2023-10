Google maksis 2021. aastal 26 miljardit dollarit, et olla kõikjal vaikimisi otsingumootor

US v. Google kohtuprotsessis selgus, et Google maksis 2021. aastal 26,3 miljardit dollarit, et olla peamine otsingumootor erinevates brauserites, telefonides ja platvormidel, samal ajal teenides sel aastal 146,4 miljardit dollarit tulu otsingureklaamidest.

See number tuli välja Google’i otsingu juhi Prabhakar Raghavani ristküsitluse käigus, mille viis läbi USA justiitsministeerium. See avalikustati pärast nädala alguses toimunud arutelu kahe poole ja kohtuniku Amit Mehta vahel selle üle, kas selle arvu peaks avalikust infost välja jätma. See on seni üks olulisemaid avalikult jagatud andmeid.

US v. Google kohtuistungis astub Google vastu valitsusametnikele, kes on süüdistanud ettevõtet monopolirikkumistes. Algses kaebuses väitis USA valitsus osaliselt, et Google maksab miljardeid dollareid aastas seadmetootjatele ning brauserite arendajatele, et olla vaikimise nende otsingumootor ja keelata neil Google’i konkurentidega tegelemine. Kaebuses väideti, et Google omab või kontrollib otsingu levituskanaleid, mis moodustavad ligikaudu 80 protsenti Ameerika Ühendriikide üldistest otsingupäringutest.

The Verge’i arvutuste kohaselt on Google loovutanud sisuliselt umbes 16 protsenti oma otsingutulust ja umbes 29 protsenti oma kasumist nendele levitamistehingutele.

Suurem osa sellest rahast läheb muidugi Apple’ile. New York Times teatas hiljuti, et Google’i leping olla Safari vaikimisi otsingumootor kõigis Google’i toodetes maksis ettevõttele 2021. aastal umbes 18 miljardit dollarit.

Lisaks maksab Google Mozillale vaikimisi otsingumootoriks olemise eest Firefoxis; ta maksab Samsungile sama eest oma seadmetes. Ettevõttel on sarnased lepingud paljude seadmete tootjate, mobiilsideoperaatorite ja teiste platvormidega.

Raghavan rääkis, et Google näeb Yelpi ja Amazoni konkurentidena ning et sellisel turul peab ettevõte tegema kõik, et püsida tipus ja konkureerida teistega. Justiitsministeerium seevastu väidab, et 26,3 miljardi dollari kulutamine kõikjal vaikimisi staatuse kindlustamiseks on tegelikult viis, kuidas tagada, et turg ei oleks konkurentsivõimeline. Pärast veel paarinädalast ütluste andmist peab kohtunik Mehta otsustama, kummal on õigus.