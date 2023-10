SpaceX sõlmis lepingu oluliste Euroopa satelliitide orbiidile viimiseks

Falcon 9 on kaheastmeline keskmise võimekusega orbitaalne kanderakett, mis sai nime esimese astme 9 mootori järgi. Falcon 9 on ühtlasi maailma esimene osaliselt taaskasutatav kanderakett.

Leping peab veel saama Euroopa Liidu täidesaatva võimu lõpliku heakskiidu, mis juhtub plaanikohaselt enne 2025. aasta lõppu. Euroopa Komisjoni pressiesindaja ütles Wall Street Journalile, et nad astuvad kõik vajalikud sammud, et tagada, et Galileo jätkab silmapaistvate teenuste osutamist ka järgmistel kuudel ja aastatel.