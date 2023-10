Teadlased arendasid tehisliku protseduuri, mis paneb inimesi kuulma hallutsinatsioone

Veelgi enam, need valehäired tekkisid tõenäolisemalt siis, kui osalejad kuulsid pigem enda kui teiste hääli. See viitab seosele omaenda tegevuse sensoorse tagasiside ja kuulmishallutsinatsioonide tekkimise vahel.

See toetab ühtlasi teooriat, et hallutsinatsioone ei koge ainult skisofreeniat või mõnda muud vaimset häiret põdevad inimesed, vaid pettekujutlusi võib olla ka täiesti tervetel inimestel. Seda on uuringud varemgi tõestanud, sh Tartu Ülikooli teadlaste 2020. aasta ERRi vahendatud uuring, millest selgus, et hallutsinatsioonide kogemine on seotud inimese eneseteadlikkusega.