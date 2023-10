Putin: Vene kosmosejaam võiks osaliselt saada valmis 2027. aastaks

„Kui me ei alusta 2024. aastal laiaulatuslikku tööd Venemaa orbitaaljaama loomiseks, siis on üsna tõenäoline, et me kaotame oma võimekuse ajalise vahe tõttu. Ma pean silmas seda, kui ISS-i enam ei ole ja Vene jaam ei ole valmis,“ rääkis Putin Reutersi andmetel.

Putin kommenteeris ühtlasi Luna-25 kosmosemissiooni, kinnitades, et teda on tehnilistest vigadest informeeritud. „Loomulikult me töötame selle kallal. Kuu programm jätkub. Meil ei ole kavas seda sulgeda,“ rääkis Putin. President tunnistas, et neil on kõigil missioonil juhtunu pärast häbi, kuid see on kogemus, mida nad tulevikus kasutada saavad.