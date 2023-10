Elektriautodele üleminekul on inimestel palju põhjendamatuid hirme, mis tulenevad levivatest müütidest, mis tegelikkusega tihtipeale kokkupuudet ei oma. Üks selline müüt on, et elektriautot saab eelkõige kasutada sel juhul, kui on olemas kodune laadimise võimalus. Tegelikkus on üsna teistsugune.