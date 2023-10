X-is saab nüüd teha audio- ja videokõnesid

X-is, mida tunti varasemalt Twitterina, saab nüüd teha audio- ja videokõnesid. Paljud platvormi kasutajad on saanud rakenduselt teate: „Audio- ja videokõned on nüüd siin!“

X-i postituses väitis tegevjuht Elon Musk, et tegemist on funktsiooni varajase variandiga. Musk rääkis hiljuti, et funktsioon saab saadavaks iOS, Androidi, Maci ja PC kasutajatele, ilma et nad peaks sisestama oma telefoninumbri.

Seni on teatanud kõnede tegemise võimalusest platvormi Premium kasutajad ja pole teada, millal ja mis ulatuses saabub see võimalus tasuta X-i kontodele. Samuti on X-i kasutajad teatanud, et funktsioon on võimalik praegu vaid iOS seadmetel.