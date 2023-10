FOTOD | Rahvaauto VW T-Crossi uus variant sai hulga edasiarendusi

Uue T-Crossi valikus on kolm turboga varustatud bensiinimootorit (TSI). Need arendavad vastavalt 70 kW (95 hj), 85 kW (115 hj) ja 110 kW (150 hj).

Varustustasemeid on kolm: Life, Style (elegantne) ja R-Line (sportlik). Saadaval on ka kolm uut kerevärvi: Grape Yellow, Clear Blue Metallic ja Kings Red Metallic.

Tagaistet saab liigutada 140 mm ulatuses. Kui kõik istmed on hõivatud, on T-Crossi pakiruumi maht 385-455 liitrit täidetuna tagaistme seljatoe kõrguseni. Kui tagaistmete seljatoed alla klappida (60:40 jaotuses), tekib sileda põrandaga pakiruum, mis mahutab kuni 1281 liitrit. Pakiruumi pikkus tagant ette on sellisel juhul 2398 mm.

Volkswagen on suurendanud märkimisväärselt T-Crossi veotiisli lubatud koormust endiselt 55 kg-lt 75 kg-ni. Lisandunud 20 kg suurendab maksimaalselt koormust, mida tohib vertikaalselt rakendada eemaldatavale kärukonksule. Seetõttu saab uue T-Crossiga vedada ka raskemat järelhaagist. Samas on suurendatud ka kärukonksule paigaldatud kanduril transporditavate jalgrataste maksimaalset lubatud kaalu – see on eriti oluline e-jalgrataste transportimisel.