Marsi seest avastati seni tundmatu kiht

Uued seismilised andmed näitavad seni teadmatu Marsi sisemise kihi olemasolu, mis ümbritseb planeedi metallilist tuuma.

NASA maanduri InSighti eesmärk oli uurida Marsi sisemust ja geoloogilist evolutsiooni, jälgides selle seismilist aktiivsust ja sündmusi.

2021. aastal 18. septembril Tempe Terra piirkonda tabanud meteoriidilöök tekitas 4,2 magnituudiga maavärina, jättes piirkonda 130 meetri laiuse kraatri. See toimus vastupidisel poolel Marssi kui NASA maandur ja seismomeeter.

„Kaugpoolse löögi tähtsus seisnes selles, et tekitas seismilisi laineid, mis läbisid planeedi sügavat sisemust, sealhulgas ka tuuma. Varem ei olnud me täheldanud ühtegi seismilist lainet, mis oleks läbinud tuuma. Me olime näinud ainult peegeldusi tuuma ülaosast,“ rääkis ETH Zürichi ülikooli planeediteadlane Amir Khan, kus on kahe Natures avaldatud uuringu juhtivautor.

Lainete käitumine vihjas sellele, et varasemates hinnangutes Marsi sisemusest oli midagi puudu. Selleks osutus umbes 150 km paksune vedel silikaatkiht tuuma ümber, mis ulatub 1700 kilomeetrini Marsi pinnast. Marsi raadius on 3375 km.

Ühtlasi arvutasid teadlased ümber tuuma suuruse, leides, et selle diameeter on umbes 3350 km, mis on 30% vähem, kui varem arvati.

Ühes kolmapäeval avaldatud uuringutest väidetakse, et see kiht on täielikult vedela koostisega, samal ajal kui teises väideti, et see on vaid osaliselt vedel.

Marsi tuum sisaldab peamiselt rauda ja niklit, kuid seal on ka mõnesid kergemaid elemente nagu hapnik, süsinik, vesinik ja väävel. Teadlased leidsid, et need kergemad elemendid moodustavad umber 9-15% tuuma koostisest, mis on madalam, kui varem arvati. See on sarnane Maa tuumale, kus on nende elementide protsent 10.

InSighti missioon lõpetati 2022. aasta lõpus pärast nelja tegevusaastat. Uuringutes analüüsiti Marsilt kogutud andmeid.