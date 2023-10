INTERVJUU LAEVAKAPTENIGA | „Ma ei näe ühtegi head põhjust, miks peaks keset Soome lahte tekkima kellelgi vajadus ankur põhja lasta“

Joosep Kuld on merel tööd teinud üle 18 aasta ning alates 2013 olnud kapten mitmetel multicat- ja puksiirilaevadel. Muu hulgas on tal tulnud merepõhjast üles tõsta ka mitmeid laevaankruid. Ka praegu on mees ametis multicat-aeva Torsten kaptenina.