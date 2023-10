Karbist välja: tuliuus Xiaomi 13T Pro – põneva kaameralahendusega tippklassi telefon

Xiaomi on üks neist Hiina tehnoloogiaettevõtetest, kes on seni pääsenud USA sanktsioonide otsesest mõjust. See tähendab, et tema mobiilides jookseb jätkuvalt täisväärtuslik Android ja Google Play äpipood ning ka kiipidega paistab kõik korras olevat, sh 5G funktsionaalsusega. Selle kõik on tänaseks näiteks kaotanud suur konkurents Huawei.

Ent Xiaomi on Huaweilt hõivanud veel ühe olulise asja – nüüd teeb legendaarse Saksa kaameratootjaga Leica koostööd hoopis tema. Ning just Xiaomi-Leica koostöö viljad on jõudnud ka kõnealuse telefoni kaamerakomplekti.

Ma polegi sedavõrd suurte mõõtmetega mobiilikaameraid ühelgi mobiilil varem näinud, kui sellel telefonil. Kiri seadmel endal ütleb Summicron Vario kaamera ava suuruse näituseks näitudeks 1:1.9-2.2/15-50ASPH.

Täpsemalt on põhikaamera eraldusvõime on 50 megapikslit, ava f/1.9, mille fookuskaugus võrdub 24 millimeetriga, selle asfääriline 7P objektiiv on välja arendatud rohkema valguse püüdmiseks. Valguse peegeldumise vältimiseks on kaamera objektiivil mitmekihiline ALD-kate ning kaamera serva ümbritsev ring.

Kaamera pakub ka 20X suurendust (neist 2x on optiline suum), kassi sabakarvad saab teiselt poolt tuba pildistades selle abil kokku lugeda küll:

Kusjuures, see kaamera toetab videosalvestust 10-bitise LOG 4:2:0 H.265-ga Rec.709 LUT-iga, mis oli varem saadaval ainult professionaalsetes videokaamerates. Toetab see ka 8K kvaliteedis videosalvestust. Kaameral on ka olemas OIS ja EIS pildistabilisaatorid.

Telefotokaamera eraldusvõimeks on 50 megapikslit, f/1.9 on ava suuruse näit ja selle fookuskaugus vastab 50 millimeetrile. Ülilainurkkaamera eraldusvõime 12 megapikslit, f/2.2 ava on ekvivalentse fookuskaugusega 15 millimeetrit.

Eesti kõige pildistatum laugas Viru rabas näeb ilma ühegi filtrita pildistades välja selline:

Esikaamera resolutsioon on 20 megapikslit ja ava suurus f/2.2.