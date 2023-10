FOTOD | Eestisse saabus võimas BMW i5

M60 xDrive elektrimootorid asuvad esi- ja tagasillas, tippkiirus on elektrooniliselt piiratud 230 km/h. M Sport Boost või M Launch Control funktsiooni aktiveerimisel on süsteemi genereeritud pöördemoment kuni 820 Nm. Võimsaima elektrimudeli kombineeritud keskmine energiatarve on vastavalt WLTP-le 20,6-18,2 kWh/100 km.