Teadlased paljastasid Antarktika jää all peituva maastiku

Teisipäeval ajakirjas Nature Communications avaldatud uuringus teatasid teadlased, et on satelliitvaatluste ja jääd läbivate radarite abil avastanud Antarktika jääkihi alla mattunud tohutu iidse maastiku, mida kujundasid orud, seljakud ja jõed.

See maastik, mis asub Ida-Antarktika Wilkes Landi piirkonnas, mis piirneb India ookeaniga, hõlmab umbes Belgia suuruse ala. Teadlased ütlesid, et maastik pärineb ajast vähemalt 14 miljonit aastat tagasi, kuid võib olla tekkinud lausa üle 34 miljoni aasta tagasi, enne kui Antarktika külmus.

„Raske on teada, milline võis see kadunud maailm välja näha enne jää tekkimist, kuid kindlasti oli siis soojem. Antarktikast, mitte kaugelt meie uurimiskohast, on leitud iidse palmipuu õietolmu,“ lisas Durhami ülikooli glatsioloogiaprofessor ja uuringu kaasautor Stewart Jamieson. „Sellist keskkonda oleks tõenäoliselt asustanud metsloomad,“ lisas ta.