INTERVJUU METSATEADLASEGA | Eestis on aeg lõpetada metsade majandamise ja looduskaitse vastandamine

Täna peab tunnistama, et kitsalt looduskaitseliste huvide eest seisvad teoreetilised ökoloogid on oma sõnumit levitanud kommunikatsioonitehnoloogiliselt osavamalt, kui märksa alahoidlikuma meediapädevusega Maaülikooli teadlased, keda võib tinglikult kutsuda praktilisteks ökoloogideks. Nad üritavad oma käsitlustes arvesse võtta märksa laiemat pilti nii ajaliselt olukorra kujunemisel, kui sotsiaalmajanduslikult. Seetõttu on süvenenud ka laiemalt kuvand, et „raha tuleb pangaautomaadist“, „elekter tuleb seina stepslist“ ja puit tuleb puidumarketitest. Kuidas ta aga sinna satub ja mis probleemidega selles tarneahelas tuleb osalistel rinda pista, see juba eriti kedagi ei huvita. Pigem evitakse mingit eelmise sajandi prevaleerivat vasakideoloogilist (loe: kommunistliku) kujutluspilti, et mis sest, et maa registri andmetel kuulub eraomanikule, tegelikult on see justkui ühisvara, mille korralduslike toimingute häälekatele huvigruppidele peab alluma ka omanik. Kuidas me oma ühiskondlikus mentaalsuses taolisse seisu jõudnud oleme, on eraldi küsimus. Kas me ei ole tänaseks jõudnud seisu, kus üsna robustne looduskaitseline talumiskohustuse erinevates, kohati kunstlikult otsitud formaatides pealesurumine, on ületanud ise teatud piirid ja edasiselt võiks looduskaitsmise endaga ehk piiri pidada!? Nagu sedastas trubaduur Jaan Tätte Eesti akadeemilise looduskaitse 100ndal aastapäeval toimunud Keskkonnaministeeriumi saalis esinedes, mõnede aastate eest: „Kes kaitseks meid ooduskaitsjate eest?“ Küsimus on jätkuvalt relevantne.