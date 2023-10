Smart-ID koode saab nüüd toksida ka Apple Watchi sihverplaadil

Teenuse loonud Eesti ettevõtte SK ID Solutions äriteenuste juht Piruza Harutjunjan ütles Fortele, et telefon peab olema kellaga samas võrgus, täiesti eraldiseisvalt see ei tööta. Sobib see, et kella ja telefon on kas samas WiFi võrgus või omavahel ühendatud Bluetoothi abil.