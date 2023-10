Telia: 5G levi katab juba 75% Eesti elanikkonnast

Telia tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul on ettevõte paigaldanud Eestisse üle poole tuhande 5G tugijaama, neist 2023. aasta jooksul on Telia paigaldanud Eesti erinevatesse asukohtadesse 175 5G jaama.

5G võrgu rajamiseks on Telia kasutanud seni nelja erinevat sagedusvahemikku: 700MHz, 2100MHz, 3500MHz ning 26GHz. Just viimases ehk 26GHz sagedusalas mõõtis Telia selle suve hakul ka 5G võrgu kiirusrekordi, mis ulatus andmete allalaadimisel 2,2 gigabitini sekundis (Gbit/s).

5G võrgu hoogne laienemine on muutnud võimalikuks ka selle, et paljud Telia kliendid saavad üle õhu kasutada kuni 500 Mbit/s kiirusega koduinternetti. Nii on muutnud 5G reaalsuseks selle, et kaablita internet pakub samaväärseid ja teatud piirkondades isegi suuremaid kiirusi kui kaabliga internet.