NASA Voyageridele tehakse tarkvarauuendusi 19 miljardi kilomeetri kauguselt

Üks tarkvaraparandus peaks aitama parandada vigaseid andmeid, mida Voyager 1 eelmisel aastal edastama hakkas, ning teine versioon on mõeldud selleks, et vältida mõlema kosmosesõiduki mootorite ummistumist. Nende uuenduste eesmärk on hoida kosmoselaevasid kontaktis Maaga nii kaua kui võimalik.