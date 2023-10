Hispaania politsei arreteeris 34 küberkriminaali, kes olid varastanud nelja miljoni inimese andmed

Lisaks sellele tegid petturid kõnesid, et varastada lapsevanematelt raha, pannes neid arvama, et nende laps on ohus või kuskil hätta jäänud.

Teistel juhtudel kasutasid nad väidetavalt ära nn siseringi positsiooni rahvusvahelises tehnoloogiafirmas, et suunata kaupu ümber nende kontrolli all olevatele aadressidele.

Seejärel võtsid nad ühendust nende klientidega, et teatada neile, et nad on arvutivea tõttu saanud laenu ja nad on nüüd kohustatud selle tagasi maksma, järgides konkreetseid juhiseid.