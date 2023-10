Apollo 17 astronaudi 1972. aastal korjatud kivi paljastas Kuu tegeliku vanuse

Schmitti kogutud vulkaanilise kivimi jämedateralise killustiku kristallid on nüüd pool sajandit hiljem andnud teadlastele sügavamaid teadmisi Kuu kujunemisest ja täpsest vanusest.

Kuu on umbes 40 miljonit aastat vanem, kui varem arvati. Kuu kujunes enam kui 4,46 miljardit aastat tagasi, esimese 110 miljoni aasta sees pärast Päikesesüsteemi sündi, avaldasid teadlased esmaspäeval oma analüüsi põhjal.

Kusjuures Maa vanuse kohta on siiani eri hinnangud, alates 4,54 miljardist kuni viimaste arengute kohaselt 4,64 miljardi aastani.

Kuu tekkimise peamine hüpotees on, et Päikesesüsteemi varajase ajaloo ajal põrkas Marsi-suurune objekt nimega Theia vastu Maad. See paiskas kosmosesse magma, moodustades Maa ümber tiirleva ja Kuuks kokku sulanud jäätmeketta.