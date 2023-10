Laserkiiri suunati esimest korda ümber vaid õhult

Spetsiaalsed valjuhäälditest tulnud helilained lõid õhku konkreetse mustri, mille tulemuseks oli teadlaste kirjelduse kohaselt triibuline võre. Teadlaste sõnul on see märkimisväärselt sarnane mõjuga, mida Maa atmosfääri erinevad kihid avaldavad valgusele, täpsemalt valguse murdumisele. Siiski märkisid nad, et on üks oluline erinevus.