MUST STSENAARIUM | Kas Eesti riigil on olemas plaan, kui lõigataks läbi kõik merealused sidekaablid?

On täiesti selge, et merekaableid ei ole võimalik ja mõistlik pidevalt täies ulatuses valvata – nii nagu ei valva meil iga maja juures pidevalt tuletõrjeauto kartuses, et „äkki läheb põlema“. Küll aga saab väga kiiresti reageerida, et sündmuskoht tuvastada ja rikkuja tabada, see tähendab aga väga täpseid käsuahelaid ja õlitatult toimivat kommunikatsiooni.