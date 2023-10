Annika Tilga: homne mina on mu suurim inspiratsioon

Samas gümnaasiumis ei tundunud see üldse enam nii lahe, siis olid juba teised eesmärgid ning koolis sellest ka nii palju ei räägitud. Aga sõbrad väga soovitasid mul minna, ütlesid, et ma sobiksin sinna nii hästi ning mis ikka juhtuda saab, parimal juhul saad edasi ja halvimal ei saa. Õnneks ma panin ennast kirja.

Ma planeerisin saatesse tulekut põhikoolist saati, kui nägin saadet esimest korda telekast. Teadsin juba 4.-5. klassis, et ma tahan tulla Rakett69 võistlusele ja kõiki neid ülesandeid lahendada. Ekraani tagant vaadates tundus kõik nii lihtne, mu peas olid ainult küsimused, et miks nad seda silda või torni nii ei tee, mina teeksin küll teisiti (enda arvates paremini). Nii et tundus ainult loogiline, et pean ka saatesse minema.

Ma ootasin iga hooaega elevusega ja vaatasime saateid perega koos. See oli täiesti püha aeg õhtul. Seega võib öelda, et olin päris suur fänn, eriti põhikoolis, mil tekkisid omad lemmikud ja eeskujud, kellele kaasa elada. Telekat vaadates tekkisid ka esimesed ideed, et kunagi tahan mina samamoodi kellelegi eeskuju olla.

Kõige tugevam mälestus seostub sellega, et mul on nii hea meel, et ma julgesin kandideerida ja päriselt selle ette võtsin, kuna see tõesti on andnud mulle nii palju võimalusi ja loomulikult täitsin pisikese Annika unistuse.

Kui mõtlen tagasi oma hooajale, siis meenub selline üldine hea tunne, et ma selle ette võtsin, ära tegin ja nii hästi läks. Aga täpsemalt meenutades tulevad meelde kõik need duellid, kindlasti ka teadusteatriks valmistumine, samuti kõik toredad uued võimalused, mille osaks olen tänu sellele lennule saanud.

Mu esimene eesmärk oli saatesse saada ja mitte esimesena välja kukkuda. Ilmselgelt see polnud liiga suurte plaanidega eesmärk, aga see oli lihtsalt see, mis mul pähe tuli. Sealt edasi hakkasin unistama teadusteatrivoorust, sest mulle on alati väga esineda meeldinud. Teistele teaduse selgitamine ei pea olema midagi ulmelist, vaid võib olla midagi arusaadavat ja loogilist.

Miks Sinu arvates selline võistlus oluline on?

See annab kõigile midagi, aga (noorema) minu jaoks peamiselt seda, et tarkus, teadmised ning see, et mulle meeldis koolis käia, on tore ja lahe. Kui mulle meeldib küsida „miks“ ja ma tahan teada, kuidas maailm toimib, mida kõike on avastada ja näha, siis see on päriselt lahe ja teistest eristuda on okei.

Mis võtetel kõige enam üllatas?

Üllatas kui palju on lihtsalt ootamise ja olemise aega. Aga veel enam see, kui kiiresti ülesannete lahendamiseks antud aeg kulub: alles anti töökäsk ja vahendid ning juba on kellelgi vastus ka, ...ning miks see pole meie tiim.

Kas ülesannete lahendamine pinge all oli lihtsam või keerulisem, kui arvasid?

Umbes sama lihtne/keeruline, kuna mul polnud kandideerides või lihtsalt saadet vaadates sellist hirmu, et see oleks keeruline või midagi jubedat. Tegelikkuses natuke oli ikka pingeline, aga see oli peamiselt ootamise ajal. Kohe kui kaamerad lähevad tööle, läheb nende olemasolu ka meelest ja loeb vaid su ees olev ülesanne.

Kui pidin juba üksi ülesandeid lahendama ning rohkem kaamerale ehk televaatajale rääkima, mis ma mõtlen ning mis toimub, siis oli alguses võõras. Pinge oli küll täiesti alles, kui pidin esimeses duellis raketti voltima ning oli tunne, et kaamerad on mu värisevatele kätele liiga lähedal ning kas tõesti mu suurim hirm saab teoks ja ma lähen esimesena koju.

Millise ülesande lahendamise üle Sa ise kõige uhkem olid?