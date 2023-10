Uus mudel Eesti autoturul: kohale on jõudnud linnamaastur KGM Torres

Tootja yahab jätkuvalt toota peamiselt SUV-sid ja Torres seda täpselt on. „See on päris suur auto, paigutub C-SUV ja D-SUV vahele,“ ütles Bassadone Baltic OÜ juht Erkki Ots. Ehk on konkurentidega võrreldes jääb ta näiteks Nissan Xtraili ja Škoda Kodiaqi vahele.

Mootorivalik on mudelil väga lihtne: on vaid 4-silindriline 1,5 liitrine turbo (G1.5T bensiin, max 280nm ja 163hj) koos kuuekäigulise automaatkäigukastiga. Küll aga saab klient valida esi- ja nelikveoliste versioonide vahel, nelikvedu saab soovi korral ka lukustada. Varustustasemeid on kaks: Quartz ja Sapphire.

Autol on „lapik“ rool, et näidukutedisplei oleks selle vahelt hästi näha. Multimeediadispleisid on autol lausa kaks: 9-tolline on pigem ette nähtud audio kontrollimiseks ja 8-tolline muude funktsioonide juhtimiseks.

Auto sisemuses on päris palju kõvasid plastpindu – küünarnukkide alused välja arvatud, millegipärast on pehmeks tehtud armtuurlaua pealne, kuhu käsi naljalt tihti ei satu. Auto pagasiruum on aga tõeliselt mahukas (709l või 839l, kui vahekate eemaldatud):

Auto välisilmes paistab silma kontrastvärvi C-piilar. Esiotsas meenutab ta ehk Jeepigi. Lisavarustuse valikus on sarnaselt Defenderile C-piilarile lisatavad laekakarbid/käepidemed ja ustealused astmed:

Väga sümpaatne on see, et uste taskutes on tehtud pesad täpselt sellises suuruses, et neisse mahuksid standardsuurusega pooleliitrised pudelid ja lisaks veel üks suurem pudel:

Kõik olulisemad juhiabisüsteemid on autol olemas, sl intelligentne adaptiivne püsikiirusehoidja (see, mis reageerib ka liiklusmärkidele ja hoiab autot keset rida ka siis, kui eessõitja peaks lollusi tegema), automaatne hädapidurdus, pimenurgaandurid jms. Sõidurežiime on kolm: Normal, Sport ja Winter.

Auto kliirens on korralik. 19,5 sentimeetrit. Rattad saab alla panna 18- või 20-tollised. Auto vedrustus on tehtud pika käiguga. Autole saab matkale minemiseks lisavarustusena tellida ka näiteks täpselt sobiva madratsi või korraliku katuseraami.