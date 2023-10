Miks on osadel inimestel rohkem neandertallase DNAd?

See erinevus on teadlasi pikka aega hämmastanud, sest neandertallaste jäänuseid on leitud laialdaselt kogu Euroopas ja Lähis-Idas, kuid mitte Kesk-Aasias Altai mägedest ida poole.

„Seega on mõistatuslik, et piirkonnas, kus me ei ole kunagi leidnud neandertallase jäänuseid, on rohkem neandertallase DNA-d,“ ütles ajakirjas Science Advances avaldatud uuringu kaasautor Mathias Currat, Genfi ülikooli geneetika ja evolutsiooni vanemdotsent.