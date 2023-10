ERIVÄELASE JUTUD | Tänane kaitsetööstur, eilne missioonisõdur: kui sõjaväest ära tulin, hakkasid „luukered“ kapist välja tulema

„Murduda võid iga kell. Piisab ühest jaburast sündmusest. Kui sõber astub millegi otsa - andke andeks, aga see põlenud liha lõhn, hääled, kõik see... See tuleb tagasi. Ma ikkagi pärast oma missiooni olin rämedas posttraumaatilises stressis,“ meenutab täna kaitsetööstuses tegev, varem nii Iraagis kui ka Afganistanis missioonidel käinud Marko Kaseleht iseendaga toimetulekut Delfi militaarpodcasti „Eriväelase jutud“ teises episoodis.