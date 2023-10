FOTOD JA VIDEO | Ahjusoe elektriauto Opel Corsa Electric on valmis ja jõuab peagi turule

Hiljuti Münchenis 2023. aasta IAA Mobility raames esimest korda rahvale näidatud mudel peaks Eesti edasimüüjateni jõudma 2024. aasta I kvartalis.

Välimusest

Mudeli välimust võiks võtta kokku sõnadega lihtne, puhas ja hoogne, seda kõike rõhutab uus helehall värvitoon. Loomulikult on säilinud Opelile omane kerge vagu kapotil, kerged küljekaared annavad autole sportlikkust ja sihvakust ning auto tagaosas on veelgi enesekindlamalt ja selgemalt välja toodud nii tootja logo kui mudeli nimi „CORSA“:

Uuele tasemele on viidud auto esituled – need on nüüd 14 LED-elemendiga maatriksid (enne oli elemente 8), mis lõikavad väga täpselt välja vastutulijate kontuurid, et neid mitte pimestada. Autol on all väikesed 16-tollised „Diamond Cut“ valuveljed.

Ring ümber auto:

Auto mõõdud: pikkus 4040, laius 1765 (kokkuklapitud peeglitega), kõrgus 1435. Teljevahe on 2545 mm. Auto pöörderaadiuseks on 10,74 meetrit. Tühimass on kõigest 1544 kg.

Ehk et välismõõtmetelt on tegemist isegi igas mõtted veidi väiksema autoga kui sama kategoora konkurent Renault Clio. Tuleb aga öelda, et Corsa disan muudab selle auto visuaalselt mõnevõrra suuremakski.

Mootor

Mudelil on 156 hj (long range versioon) või 136hj (tavaversioon) mootor (M3 sünkroonmootor). Liitiumioonaku mahutavuseks on 51 kWh (tavaversioonil 50 kWH) ning auto kompaktsust arvestades annab see maksimaalseks sõiduulatuseks korralikud 405 km (long range) või 357 km (tavaversioon).

M3 mootoriskeem näeb välja selline:

Energiatarbimiseks teeb see 14,2 (longrange) kuni 15,7 kWh/100 km. Akut saab laadida kuni 100 kW kiirlaadijaga. Aku on varustatud glükoolveel põhineva jahutussüsteemiga. Aku massiks on 340-345 kg ja sellele antakse tootjalt 8-aastane või 160000-kilomeetrine garantii.

Tippkiirus on autol piiratud näiduni 150 km/h, seega autobahni vasakuse reas võib kohati keeruliseks minna. Kiirendus 0-100 km on 8,1 sekundit, mis on elektriautode maailmas selline kergel rahulik näitaja. Pöördemomendi näiduks on 260nm.