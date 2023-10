Apple’i analüütik: nõudlus MacBookide järele on märkimisväärselt kahanenud

Kuo sõnul on nõudlus uue 15-tollise MacBook Airi järele alates õppeaasta algusest märkimisväärselt vähenenud ja et neljandas kvartalis on MacBooki tarned väiksemad kui varasematel aastatel. Apple’i neljas kvartal on ajalooliselt ettevõtte jaoks oluline olnud, kuna siis ostetakse seadmeid jõuluostude raames.

Kuo ütles, et MacBooki tarned on osaliselt langenud, sest kodus töötavate klientide nõudlus on vähenenud. Samuti on kahanenud tarbijahuvi Apple’i mini-LED-i ja Siliconi vastu. Ta lisas, et 15-tollise MacBook Airi tarned langevad sel aastal prognooside kohaselt üle 20%.