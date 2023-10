MÄNGUARVUSTUS | Spider-Man 2 – Ämbu ja Kämbu päästavad päeva

Lugu saab alguse enam-vähem sealtsamast, kus see “Miles Moraleses“ pooleli jäi. Kuna isegi parimates reisijuhtides pole Ämblikmehele jootraha jätmist ette nähtud, puhub Peter Parkeri taskutes vaid lõõtsutav Atlandi tuul. Õpetajakoht koolis, kus juhtumisi käib sõber ja kolleeg Miles Morales, tundub taeva kingitusena. Paraku on saatusel ja Suure Õuna superkurjamitel varuks mõned ebameeldivad üllatused ning just Pete’i esimesel tööpäeval otsustab vana tuttav linnas korraliku tramburai korraldada. Tagajärjed on… ootuspärased.

Peteri suureks rõõmuks tuleb “Euroopa reisilt“ tagasi ta parim sõber Harry. Selgub, et Norman Osborn on lõpuks poja ravis edusamme teinud ning too tunneb end lausa suurepäraselt. Sõbrad ei tea veel, et maailma vägevaimat jahisaaki otsiv Kraven on enda pilgu New Yorgi poole pööranud…

Sarnaselt sarja eelmistele osadele on “Spider-Man 2“ avatud maailmas toimuv märulimäng. Meid ootab kamaluga koomiksikaklust, peotäis peitusemängu, lademetes ladusat lugu, näpuotsatäis nuputamist ning suisa kaks kangelast.

Ämblikmeeste liikumine on endiselt rahuldustpakkuv. Mängleva kergusega niite paremale ja vasakule loopides kiiguvad nii Peter kui Miles sujuvalt majade või puude vahel. Uuendusena on lisandunud võrgutiivad. Lendoravatelt laenatud kostüüm muudab punktist A punkti B liikumise veelgi sujuvamaks. Kui tiibade kandevõime otsa kipub saama, tasub otsida ventilatsiooniavadest tõusvaid sooje õhuvoole või tänavate ning veekogude kohale moodustunud tuuletunneleid.

Niidiloopimisega kombineerides on taeva all vihisemine nii sõltuvusttekitav, et kiirreisimise võimalus kipub kohati ununema. Aga see on endiselt olemas ning tänu PlayStation 5 võimekusele toimib pea silmapilkselt. Ja tore on, sest kaart on muutunud oluliselt suuremaks ning Manhattani saarele on lisandunud näiteks Brooklyn, Queens ja Coney Island koos kuulsa lõbustuspargiga.