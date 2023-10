Elisa: küberründed klientide vastu on kasvanud 20 korda

„Võrreldes suve algusega on seda ligi poole võrra enam, aasta algusest aga on küberrünnakute arv kasvanud ligi 20 korda,“ lausus Hiiepuu. „Arvestades seda, millist ohtu – nii rahalises mõttes kui ka näiteks andmete hävimise näol – sellised rünnakud endast kujutavad, on küberkaitse meie tehnoloogiatiimi üks olulisemaid prioriteete.“