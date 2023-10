Unikaalne lahendus maailmas: 5G põhine internett jõudis esimesesse Eesti bussidesse – kiirus kuni 800Mbps

Uue võrguga on varustatud kõik 10 uut Scania bussi, mille Lux Express tõi liinile juulis, ja millele lisanduvad järgmised 17 juba 2024. aasta alguses. Lisaks uutele bussidele said oktoobriks endale kiireima 5G ruuteri üheksa Lounge bussi, millega teenindatakse Tallinn-Tartu liinil mõlemal suunal täistunnil väljuvaid reise. Kiirem internet levib kogu bussis ja on reisijatele tasuta.