FOTOD | Renault esitles uut elektrikaubikut: Trafic Van E-Tech Electric

Mudelist on kaks pikkuse (5,08 m ja 5,48 m) ja kaks kõrguse (1,967 m ja 2,498 m) versiooni. Laadimismaht on vahemikus 5,8 kuni 8,9 m3 ja koorma pikkus kuni 4,15 m. Auto pukseerimisvõime on kuni 750 kg ja kandevõime 1,1 tonni.