ESTCube-2 satelliit hävis tõenäoliselt kanderaketi pardal Maa atmosfääri sisenedes

Esimestel tundidel peale starti püüdsid raadioamatöörid ümber maailma oma antennidega kinni ESTCube-2 majakale sarnanevaid pakette. Kuna paljud kuupsatelliidid kasutavad suhtlemiseks raadioamatööride sagedusi, siis on võimalik, et ESTCube-2 asemel tuvastati ekslikult hoopis mõnda teist satelliiti.

Arianespace ei kinnitanud oma stardijärgses ametlikus pressiteates koheselt kahe viimase kuupsatelliidi raketist eraldumist, kuid seda võis arusaadavalt põhjustada lihtsalt ajastus pressiteate välja saamise ning raketi missiooni lõpetamise vahel. Kuivõrd ESTCube-2 ei olnud kahe viimasena eraldunud kuupsatelliidi seas, ei tekitanud see avaldus meeskonnas liigseid küsimusi - tuli vaid oodata millal satelliit meiega ühendust võtab.

ESTCube-2 esimestel ülelendudel Eestist ei õnnestunud meeskonnal aga oma satelliidiga ühendust saada. Seesugune olukord ei ole samuti erakordne ning oli võimalik, et pärast pikka ooteperioodi satelliidi akude viimase laadimise ja raketistardi vahel pidi ESTCube-2 kosmosesse jõudes akusid laadima, et seejärel end taaskäivitada. Mitme päeva möödudes muutusid nii see stsenaarium kui ka teised meeskonna välja pakutud hüpoteesid side puudumisele järjest ebatõenäolisemaks.