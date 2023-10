Uuring: kõige enam satuvad õnnetustesse pruunid ja kollased autod

Kõikidest liikluses olevatest sõidukitest on kõige rohkem kahju saanud pruunid (51%). Ehkki pruunide autode juhid eelistavad usaldusväärsust, luksust ja mugavust, ei kaitse see neid õnnetustesse sattumise eest.

„Võime oletada, et kõik need värvid, millel on suurim ajalooline õnnetusjuhtumite arv, on sageli valitud autojuhtide poolt, kes tahavad silma paista. Ehk võtavad nad oma igapäevastes sõitudes ka veidi rohkem riske,“ selgitab carVerticali autoekspert Matas Buzelis.