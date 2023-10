FOTOD | Uhke auto: märtsis saabub turule uus BMW X2

Uue sportliku elustiilikupee X2 disain eristub eelkäijaga sarnaselt silmnähtavalt väiksemast kompaktmaasturist X1, mis BMW mudelivalikus on positsioneeritud kui Sports Activity Vehicle (SAC, eesti keeles sportlik elustiilisõiduk).

Uut X2 kere iseloomustab dünaamiline kerejoon ning eelkäijast suuremad mõõtmed: X2 on pikkuses kasvanud 194 millimeetri võrra ehk 4554 millimeetrini, laiuses 21 millimeetrit (ehk 1845 millimeetrini) ning kõrguses 64 millimeetri võrra (uue X2 kõrgus on 1590 millimeetrit). Samuti on suurenenud teljevahe, mistõttu jääb ka reisijatele rohkem jalaruumi.