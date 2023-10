INTERVJUU | Circle K plaanib lähiajal kahekordistada oma elektriautode kiirlaadijate arvu Eestis

Teedo Melts annab infot ka selle kohta, millal saab Eestis elektriautode laadimise eest tasuda lõpuks ometi pangakaardiga.

Kui suur Circle K laadimisvõrgustik Eestis täna on, kui palju on erineva võimsusega laadijaid ja kus need asuvad?

Tänase päeva seisuga on meil laadijaid – rõhutatult kiirlaadijaid – kaheksas teenindusjaamas. Just sel esmaspäeval avasime värskeima laadimiskoha Urgel. Kõik meie liitumised on 500-amprised ehk 300 kW. 300 kW on dünaamiliselt jagatud kahe laadimiskoha vahel. – Meie strateegiline lähenemine on, et me ei hakka tarbijatele pakkuma erineva võimusega laadijaid vaid on üks standard 300 kW.

Kuna meie laadijate asukohad on seotud sellega, kus on meie teenindusjaamad, siis lähtume ka uute laadijate avamisel oma tarbijate käitumisest ja tarbimisharjumusest. Meie juures tankijatele on oluline kiirus ja meie eesmärk on pakkuda ka elektriautode laadijatele võimalikult ligilähedast teenindust vedelkütuse tankimisele.

Oleme paigutanud oma laadijad nii, et võtta inimestelt täielikult maha laadimisärevus – meil on laadijad Võrus, Pärnus, Mäos, Urges, Mustveel, Tartus, Jõgeval, Tallinnas ja inimene saab ühest Eestimaa nurgast teise sõita ilma, et ta peaks muretsema, kas aku vastu peab.

Kas laadimispistikud ise on mõlema laialt levinud standardiga esindatud?

Meil on kõigis laadimiskohtades 2X CSS ja on olemas ka CHAdeMO laadimisotsik.

Kas laadimisteenust pakite vahetult või vahendate kellegi teenust?