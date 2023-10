Pfizer kandis maha miljardi ulatuses vanu koroonavaktsiine ja nende tooraineid

Enamik mahakandmisi on seotud pandeemia ajal ostetud toorainetega, peamiselt lipiididega, samuti COVID-19 vaktsiiniannustega, mis on kohandatud teistele, mitte-XBB.1.5 riskirühma kuuluvatele variantidele.

Pfizeri teatel ei käsitle mahakandmised Pfizer-BioNTech COVID-19 vaktsiiniannuseid, mis on kohandatud XBB.1.5 variandile. Need on heaks kiidetud mitmetes riikides neid turustatakse kõikjal maailmas, sealjuures Eestis.