TTJA: levivõimendi paigaldamine võib tuua kopsaka trahvi

Levivõimendi on seade, mis laiendab mobiilsidevõrgu levi, muutes seda tugevamaks ja stabiilsemaks ning annab kiirema internetiühenduse. Seade on hõlpsasti kättesaadav ning neid kasutatakse nii kodudes kui ka remonditöökodades, kuid selle valesti kasutamisega võib kaasneda kopsakas rahatrahv ja ootamatud riskid. Nimelt töötavad levivõimendid samadel sagedustel, mille kasutusluba on ainult sideettevõtjal