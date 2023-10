Teadlased leidsid viisi tuvastada Parkinsoni tõbe mitukümmend aastat enne sümptomite ilmnemist

Pärast füüsiliste sümptomite ilmnemist kulub veel umbes kolm aastat, enne kui kliiniline diagnoos kinnitatakse. See tähendab, et neuronikadu toimub umbes 22,5 aastat enne, kui kliinilised sümptomid on diagnoosimiseks piisavad.

Professor Barnham ütles, et tulemused avavad võimalusi sõeluuringu protokollide väljatöötamiseks, et diagnoosida ja ravida Parkinsoni tõbe kuni 10 aastat varem kui praegu on võimalik. Samuti võib see aidata kaasa patsientide leidmisele kliiniliste uuringute jaoks.