„Hamasi liidritel pole Gaza jaoks normaalset elu vaja, nemad elavad välismaal.“ Politoloog selgitab, kus on tänase konflikti juured

Gaza on üks vanimaid linnu maailmas, seda on Egiptuse allikates esmakordselt mainitud 1500 aastat eKr. Linnal on minevikus olnud palju erinevaid valitsejaid. Algselt oli see Egiptuse koloonia, siis vallutasid selle juudid Joosua ben Nuni juhtimisel ning see sai Iisraeli riigi osaks. Gaza oli Iisraeli jaoks mereväravaks, seal on erinevatel perioodidel palju juute elanud ja mingil hetkel moodustasid juudid Gaza elanikkonnast suurema protsendi kui Jeruusalemma omast. Järgneva kahe aastatuhande vältel oli Gaza erinevate impeeriumite ning riikide koosseisus, kuid siinkohal on olulisem see, et aastal 1918 vallutasid britid selle Osmanite impeeriumilt ning lülitasid selle oma Palestiina mandaatala koosseisu.