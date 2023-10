Kliima soojenemise tõttu võib muutuda õlle maitse

Õlle pruulimisel kasutatakse humalat, mis on kanepiliste sugukonda kuuluv ronitaim. See on pruulimise protsessi neljas kõige olulisem koostisosa vee, pärmi ja linnaste kõrval. Humal toimib õlle valmistamisel kontsentraadina. Seda lisatakse viljast saadud virrele enne selle keetmist, mis annab õlule iseloomuliku mõrkja maitse.

Põllumajandustootjad on teinud jõupingutusi, et kohandada oma kasvatusviise saagikuse parandamiseks, näiteks viies talusid kõrgemale orgudesse, kus on rohkem vihma, ja paigaldades niisutussüsteeme. Kuid uuringu autorid hoiatavad, et on vaja täiendavaid investeeringuid, ning ütlevad, et tulevase languse kompenseerimiseks on vaja laiendada aromaatse humala kasvatamiseks kasutatavat pindala 20% võrra.