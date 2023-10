GRAAFIK | Linnuökoloog selgitab, miks on linnalind metsas elavast liigikaaslasest tuhmim

Linnastumine muudab maastikku, keskkonda, organismide elu ja välimust. On teada, et linnas elavate lindude tumedad suled on tumedamad, kui maal elavatel liigikaaslastel. Põhjuseks on melatoniin – pigment, mis annab sulgedele tumeda tooni ja kulumiskindluse ning mida linnalindude suled sisaldavad rohkem. Väidetakse ka, et võrreldes metsas või maal elavate liigikaaslastega on linnalinnu värvilised suled aga hoopis tuhmimad, seletades seda linnalinnu tuhmuse fenomeniga.

Kirgas sulestik on oluline sugulise valiku tunnus, mille järgi hinnatakse partneri kvaliteeti – mida erksam, seda võimekam lind. Sulele annavad sooja kollase, punaka või oranži tooni eelkõige karotenoidid. Karotenoide lind ise sünteesida ei suuda, vaid saab need toidust. Seega on suur roll keskkonna saastatusel, sest puhtas keskkonnas on kvaliteetset toitu rohkem, saastunud aladel aga lindude toiduks olevates liblikaröövikutes karotenoide vähem. On teada, et plii ja kaadmium pärsivad taimedes karotenoidide sünteesi, mille tulemusena jõuab neid ka vähem liblikaröövikutesse. See tähendab, et linnalinnu nokaesine võib olla kehvem ja kajastuda ka sulestiku värvis.

Rasvatihane (Parus major) on liik, keda on lindudest ilmselt enim uuritud. Tänaseks oli kogunenud piisavalt teavet, mis võimaldas senised linna ja maapiirkonna rasvatihaste sulestiku-uuringud koondada ühte üleeuroopalisse uuringusse. Sellesse kaasati ka Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi käitumisökoloogia professor Peeter Hõraku juhtimisel tehtud Tartu tihaste sulestiku-uuringud.