Brasiilia teadlased: Amazonase džungli all võib peidus olla tuhandeid iidseid ehitisi

LIDAR on valguspõhine radarisüsteem, mis kasutab sünkroniseeritud lasersähvatusi, et näha läbi lehestiku kihtide, pinnase ja kaardistada struktuuride muutusi, mis võivad paljastada märke inimtegevusest.

See, et teadlased leidsid märke Kolumbuse-eelsest inimtegevusest Amazonase metsadest, ei tohiks iseenesest olla üllatav. Kuid teadlaseid üllatas kunagiste asulate ulatus. Ühes paigas leidis Brasiilia teadlaste meeskond LIDARiga 24 senitundmatut asulat, mille reljeef ja asukoht viitavad selgelt sellele, et need on loodud inimeste poolt. „Me avastasime kindlustatud küla Lõuna-Amasoonias, kaitseehitised ja kindlustused Edela-Amasoonias, megaliitehitised Guajaana kilbilt ning jõgedele rajatud objektid Kesk-Amasoonia lammidelt,“ avaldas uurimisrühm tulemuste üksikasju.