Teadlased said jälile, kuidas maiad veekriisiga võitlesid: meil on neilt palju õppida

Teadlaste sõnul olid vesiroosid klassikalise maiade kuningriigi võimas sümbol. Need kasvavad ainult puhtas vees ja nende jäänuseid on leitud mitmete maiade poolt loodud veehoidlate setetest.

Uuringus märgitakse, et maiade veehoidlaid kasutati rohkem kui tuhat aastat ja need varustasid veega kümneid tuhandeid inimesi isegi väga põuastel aegadel. Maiade tsivilisatsiooni üks olulisemaid eesmärke oli hoida vesi piisavalt puhtana, et seda juua. Selleks kasutasid maiad hundinuiasid, tarne ja pilliroogu. Need taimed filtreerivad tõhusalt vett ja puhastavad seda lämmastikust ja fosforist.