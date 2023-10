Teadlased on lõpuks leidnud seletuse süvakosmosest tulevatele salapärastele signaalidele

Süvakosmosest tulevad salapärased signaalid võivad olla tähevärinate tagajärjed.

Teadlased on aastaid fikseerinud erinevatest kosmose paikadest tulevaid kiireid raadiopurskeid ehk FRBsid. Need on väga intensiivsed ja lühikesed energiapursked ning kuigi paljud neist õnnestub salvestada, ei tea teadlased seni, kust need lähtuvad või kuidas need tekivad.

Nüüd on teadlased täheldanud, et FRBde ja nn. tähevärinate vahel on kokkulangevusi. Teadlased viisid läbi uuringu ja pakkusid välja, et need on tähevärinate tagajärg, kirjutab Independent.

See on vaid üks võimalik seletus kummalisele nähtusele, mille puhul on spekuleeritud ka, et need võivad olla neutrontähtede ning mustade aukude kokkupõrke tulemus või mingi tulnukate tehnoloogia poolt saadetud signaal. Enamus teadlasi nõustub praegu sellega, et vähemalt osa neist signaalidest neutrontähtedelt, mis tekivad hiiglaslike tähtede kokkuvarisemisel tihedateks ning väikesteks objektideks.

Uues uuringus uurisid teadlased andmeid peaaegu 7 000 purske kohta, mis saadi kolmest erinevast allikast, mis kiirgavad korduvaid FRBsid, uurides nende tekkeaega ja energiat. Seejärel vaatasid nad ka tähevärinate ja päikesekiirte andmeid ning võrdlesid neid omavahel.

„Tulemused näitavad märkimisväärseid kokklangevusi uFRB-de ja tähevärinate vahel: esiteks on ühe sündmuse järeltõuke tõenäosus 10-50%; teiseks väheneb järeltõugete sagedus aja jooksul; kolmandaks on järeltõugete sagedus alati konstantne, isegi kui tähevärinate aktiivsus erineb FRBst märkimisväärselt; ja neljandaks puudub korrelatsioon peamise tõuke ja selle järeltõugete energia vahel,“ selgitas Tomonori Totani Tokyo ülikoolist.

Tulemused panid teadlased oletama, et neutrontähtede välispinda katab tahke koorik. See kogeb maavärinaid nagu Maa pind – ja need värinad vabastavad võimsaid energiapurskeid, mis jõuavad meieni FRB-de kujul.